Repubblica - Tutto esaurito ad Anfield Road, il Liverpool si farà trascinare dai propri tifosi

Ultimissime calcio Napoli. Il Napoli sfiderà il Liverpool ad Anfield non nel suo momento migliore, causa anche i tanti infortunati. Gli azzurri non riescono più a vincere e sfideranno una delle squadre più forti d'Europa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ad Anfield Road è annunciato come al solito il tutto esaurito e come al solito è prevista pioggia, ma l'atmosfera sarà tutt'altro che malinconica. Non lo è mai quando gioca il Liverpool, che spesso costringe i suoi avversari ad andare in campo con l'elmetto, più che con l’ombrello: faacendosi trascinare dai suoi formidabili tifosi.