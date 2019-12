“Ma che problemi avete?”, Ancelotti duro con la squadra. Tuttosport: dopo il summit arriva subito una decisione

Ultime SSC Napoli. Da domani, tutto il Napoli sarà in ritiro fino alla gara di sabato ad Udine. La decisione è venuta fuori da un doppio incontro che si è svolto ieri mattina a Castelvolturno, due faccia a faccia che si sono conclusi non senza divergenze di opinioni tra i vari calciatori, ma poi ha prevalso il buon senso per non accendere ancora di più il clima già bollente che c’è nello spogliatoio ed intorno alla squadra.

Come riporta Tuttosport:

"Si sono tenute due riunioni e nel corso della prima Ancelotti si è scagliato contro i giocatori, atteggiamento che ha avuto come reazione la risposta assai piccata della squadra. “Ma che problemi avete?” ha chiesto il coach ai suoi calciatori, elencando tutte le cose che non hanno funzionato fino a questo momento. I calciatori sono abituati ad allenarsi più duramente, che vorrebbero anche degli allenamenti specifici, per poi soffermarsi sul modulo: la squadra vuole che si torni al 4-3-3. «Ok, se volete che io cambi registro, allora sappiate che so essere anche un allenatore duro e perciò vi dico che da mercoledì andremo tutti in ritiro per lavorare meglio”, pare abbia detto Ancelotti e la sua decisione ha generato la necessità di tenere un’altra riunione, questa volta la squadra da sola per rispondere alla richiesta dell’allenatore. Dal summit del gruppo sono venute fuori due anime, una oltranzista che avrebbe voluto continuare a non accettare il ritiro e l’altra che, invece, ha utilizzato le maniere più morbide per allentare quel muro contro muro scattato da quando il presidente ha inviato a tutti le lettere di contestazione che saranno giudicate dal Collegio Arbitrale".