Ultime di formazione, Il Mattino: Ancelotti pensa al 4-3-3, ma Mertens ha ancora qualche problema. Fuori Maksimovic

Ultime calcio Napoli - Ancelotti anche ieri ha provato molte situazioni ma sempre alternando tutti. Ha riprovato anche Llorente in attacco con Insigne. Difficile ipotizzare oggi una formazione e un modulo.

Come riporta Il Mattino:

"Però ha lavorato ancora col 4-3-3, con Di Lorenzo e Mario Rui, stavolta nei loro ruoli naturali. In ogni caso, difficile pensare che si vada di nuovo con Maksimovic terzino. Mertens, invece, è ancora alle prese con qualche problema di salute, ma non sembra in dubbio per Udine a meno che non abbia una ricaduta. Callejon si è allenato regolarmente. Milik non recupera: ha scelto di svolgere qualche giorno di terapia lontano da Castel Volturno ma non è che abbia tratto grandi benefici: il problema muscolare non va via e non ha ancora fatto un allenamento completo. Allan non intende correre rischi: sente ancora dolore quando fa attività".