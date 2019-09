Aldo Serena: "Verdi? Mi meraviglio che non sia riuscito ad imporsi nel Napoli! Ancelotti? Ad un certo punto aveva messo in difficoltà Insigne..."

Ultime calcio Napoli. Aldo Serena, ex calciatore del Torino, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul nuovo acquisto granata, ex Napoli, Simone Verdi:

«È un elemento ricco di classe e di talento. Imprevedibile, quindi. E per prima cosa manifesto la mia meraviglia per il fatto che non sia riuscito a imporsi nel Napoli: estro, fantasia sono ingredienti molto apprezzati sotto il Vesuvio».

Magari Ancelotti non voleva dare pensieri ai veterani

Con questo arrivo e la carta Laxalt, il Torino può competere per la Champions?

«La squadra a luglio ha annusato il profumo della Coppa e ha usato la delusione dell’eliminazione come propellente per la partenza a razzo in campionato. Una volta assaggiata l’Europa, adesso ci sono le motivazioni giuste per riprenderla a fine stagione. Dire Champions non è azzardato perché dopo Juve, Inter e Napoli, vedo in corsa la Roma rifondata, la Lazio che all’Europa arriva sempre, un’Atalanta da verificare dopo l’impatto dei gironi. Con queste ci può benissimo stare anche il Toro».