Lozano brilla nella notte milanese, Il Mattino: la sosta gli ha fatto ritrovare la migliore condizione

Ultime calcio Napoli - Il guizzo di Lozano, lampo azzurro al Meazza. Il messicano si fionda con velocità e decisione sul pallone respinto dalla traversa sul tiro di Insigne, lo schiaccia di testa e batte Donnarumma sul primo palo.

Come riporta Il Mattino:

"Hirving c’è, tra i migliori contro il Milan, una prestazione decisamente positiva. Non solo la rete ma tante altre giocate efficaci, come l’assist a Callejon per l’occasione da gol poi sprecata dallo spagnolo. Soprattutto tanti scatti in profondità, preziose punizioni guadagnate e una presenza costante nella manovra offensiva. Una prestazione generosissima anche in fase difensiva con il pressing costante sui difensori rossoneri e tante rincorse sugli avversari lanciati palla a terra. Le due settimane consecutive di lavoro a Castel Volturno gli sono servite per ritrovare anche la condizione atletica migliore: il Chucky è stato sicuramente uno dei più intensi nel match contro i rossoneri. Nel 4-4-2 iniziale disegnato da Ancelotti l’attaccante messicano ha giocato da punta più avanzata con Insigne in appoggio e ha potuto svariare su tutto il fronte d’attacco cercando il dialogo nello stretto con Lorenzo e lanciandosi in verticale per provare a sorprendere i difensori centrali rossoneri".