Il Roma - Fastidio al flessore per Insigne, il Napoli vuole evitare rischi: in dubbio contro la Samp

Ultime calcio Napoli. Termina molto prima del previsto la permanenza di Lorenzo Insigne nel ritiro della nazionale di Bologna. L’attaccante del Napoli è già tornato in Campania, perché ha accusato un fastidio al flessore. Un problema fisico nato durante il primo tempo di Juventus-Napoli. Nell’intervallo del match di sabato scorso, Carlo Ancelotti lo ha sostituito. In realtà Insigne aveva già accusato un lieve fastidio durante il riscaldamento, ma ha comunque voluto andare in campo. Ora Lorenzo Insigne, indisponibile per le prossime gare, lascia questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al proprio al Napoli e seguire le cure del caso.

INSIGNE È GIÀ RIENTRATO A NAPOLI e le sue condizioni saranno valutate con attenzione. Il problema che lo affligge risulta di lieve entità, e non dovrebbe mancare nella sfida contro la Sampdoria. Ma l'attaccante azzurro è soggetto a questo tipo di problemi e quindi servirà cautela. Non si esclude che si farà di tutto per evitare rischi. In ogni caso Insigne ha voglia di esserci per il debutto al San Paolo di questa stagione.

A FIRENZE, nella prima gara di campionato, è stato protagonista con una doppietta e due assist. Non positiva la sua prestazione a Torino, un primo tempo in cui non è riuscito a incidere, prima di essere sostituito dal tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Per Insigne qualche giorno di lavoro differenziato prima di capire quando potrà rientrare.