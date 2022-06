UEFA, Ceferin: "Si gioca troppo? Se giochi meno, gli stipendi si riducono: i club chiedono più gare per soldi"

Alexander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole di Gazzetta:

"Certo che si gioca troppo. I club ne hanno bisogno per pagare stipendi e premi. Però siamo arrivati al limite. Tutti vogliono più partite di Champions. Nessuno rinuncia a niente. I club chiedevano dieci partite nel gruppo di Champions, saranno otto, il numero giusto. Sarebbero più utili campionati a 18 squadre, ma i presidenti non sono d’accordo. Dovrebbero capire che due coppe nazionali sono troppe. Klopp e Guardiola si lamentano? Facile attaccare sempre Fifa e Uefa, ma il discorso è semplice: se giochi meno, gli stipendi si riducono. Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai in fabbrica a mille euro al mese".