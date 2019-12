Udinese-Napoli, la moviola di CorSport: Mariani aiutato anche dalla sorte, niente rigore su Callejon e Lasagna

Ultime Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Udinese-Napoli: "Molto sicuro di sé, Mariani, anche la sorte lo aiuta, non ci sono episodi di particolare rilevanza. Tiene subito la soglia del fallo parecchio alta, anche se alla fine è costretto a fischiarne 35, tratta alla stessa maniera gli episodi nelle due aree. Sette gli ammoniti, un espulso (da bordocampo). Diversi episodi nelle due aree, Mariani li giudica tutti alla stessa maniera. A fine primo tempo, Stryger Larsen rinvia, il pallone finisce sulla coscia destra (dove è già appoggiata la mano) di Nuytinck, nessun fallo e, ovviamente, nessun rigore. Ad inizio ripresa, protesta il Napoli per un contatto (che c’è) fra Fofana e Callejon, che si lascia un po’ andare, troppo per il metro usato dall’internazionale di Aprilia nella partita. Uguale valutazione sulla caduta di Lasagna, dopo essersi scontrato con Mario Rui: disinvolto, e molto, il primo, di mestiere l’altro".