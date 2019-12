Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, oggi ci sarà anche Edy Reja in tribuna a vedere Udinese-Napoli: "Sugli spalti della Dacia Arena, infatti, ci sarà anche il tecnico che riportò il Napoli dalla C alla qualificazione in Coppa Uefa dal 2005 al 2008. Il goriziano sarà presente anche al galà al San Paolo di martedì, organizzato dal club per dare il giusto tributo a Marek Hamsik, il capitano di mille battaglie ceduto ai cinesi del Dalian nel febbraio scorso".