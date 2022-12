Tuttosport - Zielinski e Kim a gara in corso con l'Inter, per il coreano subentro nel caso di necessità

Da oggi al 3 gennaio lo staff tecnico guidato da Spalletti ed il team preparatori comincerà la fase “di scarico” per alleggerire le gambe apparse pesanti contro Villarreal e Lille. Ne parla Tuttosport.

“È solo questione di tempo per ritrovare al meglio anche i calciatori assenti nel corso di questo periodo di preparazione. I reduci dal Mondiale (Lozano, Olivera e Anguissa sono usciti nella fase a gironi, Zielinski e Kim agli ottavi) sono tornati tutti in gruppo e di certo saranno disponibili già il 4 gennaio a San Siro: Lozano, Anguissa e Olivera dal primo minuto, Zielinski e Kim forse a gara in corso. Per il coreano dipenderà dal recupero di Rrahmani: se ce la farà potrebbe tornare titolare al fianco di Juan Jesus, per Kim si prevede un subentro nel caso di necessità”