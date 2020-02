Tuttosport - Verdi non è più intoccabile nel Torino: deve conquistarsi il posto in vista di Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Simone Verdi: "Ognuno artefice del proprio destino. Ognuno, a partire proprio da Verdi. Più oggetto misterioso che valore aggiunto, finora, a dispetto dell’importante cifra versata dal club granata nelle casse del Napoli proprio sul gong dell’ultima sessione estiva di mercato: 3 milioni per il prestito annuale e 20 per il riscatto obbligatorio a fine stagione, più ulteriori ed eventuali 2 legati ai bonus. Un gruzzolo fruttato ad oggi una manciata di assist, il tanto agognato quanto vano primo gol in granata nella sconfitta contro la Samp che ha salutato l’esordio di Longo in panchina e troppe prestazioni al di sotto della sufficienza. Quelle che ha analizzato e da cui è ripartito lo stesso neotecnico, che nelle prime due settimane al Filadelfia ha lavorato in maniera meticolosa con Verdi. Prendendolo anche in disparte, insieme ad Antonino Asta, per lunghi colloqui in campo. Con l’obiettivo di spazzare dalla testa del giocatore tutte le scorie lasciate in eredità da un impatto in granata che non ha rispettato le attese della vigilia. Ora, insomma, tutto sta alla tenuta mentale e alle indubbie qualità tecniche del ragazzo. Chiamato a conquistare Longo al Filadelfia per conquistare, appunto, anche Napoli sabato sera. Perché i tempi della maglia da titolare assicurata sono finiti".