Tuttosport - Una clausola del Milan ha indispettito Ibra: De Laurentiis pronto a rilanciare rinunciando ai diritti d'immagine

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Zlatan Ibrahimovic: "Dunque, le due destinazioni più plausibili per Ibrahimovic sono o il Milan o il Napoli, che negli ultimi giorni sarebbe piombato prepotentemente sulla scena tanto è vero che De Laurentiis – che ha avuto dei contatti diretti sia con il giocatore sia con Raiola – potrebbe anche fare un’eccezione alla sua celeberrima clausola sui diritti d’immagine per portare lo svedese al San Paolo. Il Milan, dal canto suo, non si sta più muovendo dalla sua proposta contrattuale ovvero sei mesi a 3 milioni netti più un anno aggiuntivo a 6 milioni (tanto quanto prende oggi Gigio Donnarumma, ovvero il più pagato della squadra), ma con l’attivazione della clausola legata al raggiungimento del quarto posto. Proprio questo fattore ha indispettito e non poco Ibra, che non ritiene congrua la proposta temporale e, parzialmente, anche quella economica".