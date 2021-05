Tuttosport sul silenzio di ADL: sa bene che questo non è il momento delle polemiche e delle accuse. Attenderà la gara con lo Spezia

NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Un successo a La Spezia per riprendersi subito un posto in Champions e anche per sbollire la delusione. Quella del vice presidente Edoardo De Laurentiis, che con un paio di stories su Instagram si era lamentato per il gol del possibile raddoppio annullato a Osimhen col Cagliari. «La settimana scorsa Rocchi è venuto a Castelvolturno per spiegarci l’utilizzo del Var e poi succede l’impossibile: si vede che Mazzoleni era al bar...», è stato il commento del figlio del patron rimasto, invece, in silenzio. Don Aurelio sa bene che questo non è il momento delle polemiche e delle accuse, ma attenderà sabato per capire come finiranno quelli che per il Napoli saranno i 90 minuti della verità".