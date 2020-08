Tuttosport su Rrahmani: la sua duttilità lo porterà a essere spesso e volentieri partner di Manolas

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, come racconta Tuttosport, dovrà occuparsi di sfoltire la rosa azzurra per poi rinforzarla:

“La difesa necessiterà un’attenta manutenzione qualora dovessero lasciare l’azzurro sia Koulibaly che Maksimovic. Da oggi intanto, nel suo pacchetto arretrato Gattuso potrà contare anche su Amir Rrahmani: «Giocare a 4 non sarà un problema, in passato l’ho già fatto e per questa maglia sono pronto ad essere schierato a destra o a sinistra». Una duttilità che porterà il kosovaro a essere spesso e volentieri partner di Manolas, unico punto fermo ad oggi della difesa azzurra”