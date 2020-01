Tuttosport su Mertens: dal prossimo 1 febbraio il club a lui interessato potrà inviare al Napoli la comfort letter, che vale come informativa

Ultime calcio Napoli - Seduta mattutina per il Napoli ieri al Centro Tecnico. La squadra ha svolto l'intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Oggi seduta pomeridiana. Proprio sul match Napoli-Inter l'edizione odierna di Tuttosport dedica un breve focus:

"Fermare la coppia Lukaku-Lautaro è il problema principale di Gattuso e sarà costretto a farlo senza Koulibaly e Maksimovic (sta continuando le terapie), entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi acciacchi. Hanno svolto lavoro personalizzato Ghoulam e Mertens, quest’ultimo dovrà saltare la gara contro l’Inter per il fastidio all’adduttore che ancora non passa. Sarebbe stata una sfida particolare per l’attaccante belga che l’Inter vorrebbe tesserare nella prossima stagione. Essendo in scadenza, già dal prossimo 1 febbraio il club a lui interessato potrà inviare al Napoli la comfort letter, che vale come informativa"