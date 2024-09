Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport smaschera le vere ambizioni di Antonio Conte per questa sua prima stagione alla guida del Napoli. Ecco cosa si legge sul quotidiano torinese:

"Ma tre è soprattutto il numero degli scudetti del Napoli. L’unico caso per il quale Antonio Conte, nonostante continui a parlare di anno zero, vorrebbe che il numero tre non restasse tale".