Tuttosport - Semifinali di Coppa Italia, nessuna inversione date per Juve-Milan ed Napoli-Inter: le ultime

Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle date delle semifinali di Coppa Italia: "I vertici della Serie A sono rimasti a lungo in dubbio sulla condotta da tenere: rinviare tutto a oggi oppure ufficializzare il campionato e congelare solo la Coppa Italia in attesa del semaforo verde di Palazzo Chigi? Alla fine è prevalso il secondo orientamento che consente di non scavalcare il governo ma al contempo di dare un ordine preciso alla ripresa del campionato senza ulteriori rinvii. Una postilla contenuta in tutti i comunicati ufficiali rimanda al decreto dell’esecutivo per ribadire il concetto. Non dovrebbero esserci ostacoli da parte del governo all'anticipo delle due semifinali al 12-13. E, secondo le ultime indiscrezioni, la Lega Serie A oggi dovrebbe confermare l’ordine delle semifinali senza alcuna inversione. Quindi Juventus-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il giorno dopo".