Calciomercato Napoli - Novità in arrivo per Alessio Zerbin. Il calciatore, reduce dal prestito al Frosinone ed anche dall'esordio in nazionale maggiore, è ad un passo dal rinnovo di contratto con la società di Aurelio De Laurentiis come si legge su Tuttosport.

Rinnovo Zerbin-Napoli: le cifre

L'edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato le cifre del nuovo contratto di Zerbin: