Tuttosport rilancia: opzione Napoli e Roma per Belotti

Calciomercato Napoli - Dove giocherà Belotti? L'edizione odierna di Tuttosport non esclude l'opzione Napoli e Roma per l'attaccante che attualmente è ancora svincolato.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Ed è altrettanto vero che nell’ultima settimana il giocatore ha detto no sia al Monaco (che poi ha smentito l’interessamento, come hanno fatto Monza e Fiorentina) sia al Nizza. Escludendo queste squadre ne restano quattro. Tre in Italia e una all’estero. Quello che sappiamo per certo è che il giocatore piace tantissimo a Mourinho che lo ha sempre apprezzato e già lo avrebbe voluto al Tottenham. Il tecnico portoghese sta cercando di capire come far giocare la Roma.

Con la partenza di Zaniolo potrebbe anche puntare sulle due punte: Tammy Abraham e, appunto, Belotti. Ci sta che i giallorossi si siano presi un po’ di tempo e che il Gallo speranzoso sia al corrente di questa pausa di riflessione. E poi non bisogna trascurare il Napoli; a Spalletti il Gallo piace, eccome".