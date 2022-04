Tuttosport - Ospina titolare con l'Empoli: ecco chi giocherà tra Zanoli e Malcuit

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive le possibili scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro l'Empoli.

"Non dispera Spalletti per le assenze di Koulibaly (squalificato), Di Lorenzo e Lobotka ko ormai da tempo, ai quali si sono aggiunti anche Elmas , Ghoulam (sovraccarico mucolare) e Zanoli . Il bollettino racconta che il giovane esterno non ha svolto allenamento a causa di una gastroenterite, però è stato inserito nella lista dei convocati. E’ molto probabile che Spalletti decida di inserire Malcuit. Nell’elenco dei convocati è tornato Ospina, ripresosi dalla forma influenzale e quasi certamente sarà titolare"