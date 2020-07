Tuttosport - Nove partite prima del Barcellona possono servire a Gattuso per dare spazio a chi lo merita di più

Ultime calcio - Nove giornate di campionato sono troppe per pensare di tirare già adesso i remi in barca, nove partite prima del Barcellona possono servire a Gattuso per dare spazio a chi lo merita di più. Ne parla Tuttosport:

"Il tecnico se l’è presa parecchio con la sua squadra che avrebbe dovuto battersi alla morte per tenere vivo l’obiettivo Champions ed invece è tornata in campo, nella ripresa di Atalanta-Napoli, così rilassata da consegnare la vittoria nelle mani di una avversaria che non aveva fatto nulla per aggiudicarsi i tre punti"