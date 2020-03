Tuttosport - Non solo Belotti, Napoli stuzzicato dall'idea Bonaventura! Gattuso stravolge attacco e mediana con 5 partenze

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione sulle possibili manovre di mercato in entrata ed uscita del Napoli: "In primis, bisognerà trovare una punta centrale che permetta alla squadra di ottimizzare la grande mole di lavoro svolta attraverso il gioco, con il secondo posto (il quarto in Europa) nella classifica dei tiri effettuati e con il primato nella classifica del possesso palla. Milik sarà ceduto al miglior offerente (ha offerte in Spagna e Inghilterra), idem Llorente, quindi bisognerà trovare un profilo che possa integrarsi con Mertens e Petagna. Senza l’approdo in Champions League, sarebbe velleitario immaginare di prendere rinforzi che militano nel Psg o nel Real Madrid, quindi l’ipotesi Belotti continua ad essere, oggi, una delle più praticabili. Andrà via anche Lozano (solo 136’ da quando c’è Gattuso) con l’ausilio del suo agente Raiola, che potrebbe portare a sua volta un profilo di grande interesse per Gattuso: Giacomo Bonaventura, che nel Milan di Ringhio era titolare inamovibile, fino a quando non si ruppe i legamenti del ginocchio. Jack ha il contratto in scadenza a giugno, ha ancora 30 anni e sarebbe quella presenza di esperienza nel prossimo centrocampo partenopeo che perderà (certamente) Allan e (probabilmente) Fabian Ruiz".