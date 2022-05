Tuttosport - Non si escludono altre contestazioni domenica durante Napoli-Genoa

Calcio Napoli - Non si escludono altre contestazioni al Napoli. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport che descrive il clima teso che c'è intorno a Spalletti e squadra in questi giorni.

Ecco cosa scrive Auriemma su Tuttosport:

"Il clima è cupo e non bisogna escludere altre contestazioni anche domenica, durante l’ultima gara casalinga di questo campionato che gli azzurri hanno chiuso con il raggiungimento dell’obiettivo fissato a inizio stagione: la qualificazione in Champions League. Ma per il tifo partenopeo il dolore per lo scudetto sfumato è più forte del piacere per il traguardo prestigioso"