Tuttosport - Napoli rassicurato sulle condizioni di Ospina: il piano degli azzurri per il rientro anticipato in vista della Juve

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport non dovrebbero esserci particolari problemi per Ospina. L'infortunio con la sua Colombia sarebbe meno grave del previsto ed il suo rientro a Napoli avverrà quasi sicuramente prima del match contro la Juve.

OSPINA RIENTRA A NAPOLI

"Ospina non giocherà solo se non riuscirà ad arrivare in tempo dal Sud America. L’infortunio patito all’84’ di Bolivia-Colombia è già superato. È vero, il portiere è rimasto in campo dolorante perché erano finiti i cambi e lui non riusciva ad effettuare i rinvii di piede, però ieri sono arrivate rassicurazioni a Napoli: Ospina sarà presente domani in Paraguay e giovedì in Colombia per la sfida contro il Cile. Dopo la gara ci sarà un volo charter con le funzioni di uno scuola-bus: caricherà a bordo tutti i calciatori che giocano in Europa e saranno portati a destinazione uno ad uno. Solo in questo modo Ospina potrà essere in campo sabato al Maradona".