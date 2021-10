Tuttosport - Napoli-Legia, svelato il motivo del turno di riposo per Osimhen. Spalletti stravolge la formazione con 7 novità

Napoli calcio - Contro il Legia Varsavia scenderà in campo il Napoli delle seconde linee. E' questa l'idea di Tuttosport che abbozza anche le possibili scelte di Spalletti per la gara di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Spiegato anche il turno di riposo per Osimhen contro i polacchi.

Napoli-Legia in campo le seconde linee azzurre

"In campo scenderà il Napoli-2, con i ritorni di Meret, Juan Jesus, Demme, Lozano, Elmas, Mertens e forse Manolas. Chi resterà fuori? La scelta di tenere Osimhen in panchina è più di cautela che di riposo, perché inseguire il primo posto del girone d’Europa League va bene, evitando però rischi inutili, ora che gli azzurri sono saldamente in testa in campionato".