Tuttosport - Napoli in ansia dopo le positività di Ghoulam e Koulibaly: si temono nuovi contagi. Stamattina i risultati dei test effettuati a Genova

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il club azzurro teme che i due nuovi contagiati possano aver passato il virus ad altri compagni e a mezzanotte, nell’hotel di Genova, sono stati nuovamente sottoposti tutti al tampone. Stamattina si scoprirà se ci sono altre positività. Non è un periodo felice per il Napoli e Gattuso dovrà nuovamente fare di necessità-virtù. Out Koulibaly e Ghoulam, così come Fabian Ruiz che si è negativizzato dopo 21 giorni e ora ha bisogno di recuperare una condizione fisica decente; è fuori anche Mertens, in cura ad Anversa per sistemare la caviglia sinistra".