James-Napoli, TuttoSport - Colpo agevolato dal Governo! In caso di scudetto ci sarà l'obbligo di riscatto

Calciomercato Napoli, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, un po’ di conti tra entrate ed uscite, le ipotesi di spesa e quelle di incasso lasciate sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis, e poi Andrea Chiavelli ha mollato tutto e ieri è convolato a giuste nozze.

Mercato Napoli, l'incidenza del Decreto Crescita sull'affare James

Un pomeriggio romano di relax per la governance del Napoli, prima di riprendere le operazioni (tutte studiate) di compravendita. James Rodriguez, quello che sarebbe il grande colpo post Higuain è virtualmente concluso, anche se messo in stand by, in attesa che scatti il “Decreto Crescita”.

Ieri è stato approvato alla Camera e ora passerà all’esame del Senato, che dovrà convertirlo in legge entro il 29 giugno. E nella stessa data il club azzurro dovrebbe annunciare il colombiano che De Laurentiis prenderà (per il primo anno di prestito) con il danaro della cessione di Sepe al Parma: 5 milioni di euro, più 30-35 di riscatto dal Real che l’anno prossimo diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli riuscisse a vincere lo scudetto. Il resto, dicesi ingaggio di James, costerà al lordo 7 milioni 150mila euro: il Napoli potrà avvantaggiarsi del Dl che prevede sgravi fiscali fino al 90% per le aziende del Sud che fanno entrare in Italia lavoratori che siano stati all’estero (almeno) negli ultimi 2 anni. Per Rodriguez bisognerà pazientare un’altra settimana, per Manolas un po’ di più. Ma poco, perché la Roma entro il 30 giugno dovrà rientrare dei 60 milioni richiesti dal Fair Play Finanziario e potrà farlo cedendo Zaniolo e Dzeko. E’ la risposta che la dirigenza giallorossa dà al Napoli, quando il club azzurro insiste per avere il difensore greco non al prezzo della clausola (36 milioni), ma con il cartellino di Diawara e 10-12 milioni cash.