Tuttosport - Manna tifa Juventus: sul braccio c'è anche un tatuaggio

Giovanni Manna è tifoso della Juventus si legge su Tuttosport che racconta la fede bianconera del nuovo direttore sportivo del Napoli scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis. A certificare il tifo di Manna per la Vecchia Signora è un tatuaggio piuttosto emblematico presente sul braccio.

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport sulla fede juventina di Giovanni Manna:

"De Laurentiis ha deciso di puntare, in sostituzione di Giuntoli, su Giovanni Manna come nuovo responsabile dell’area sportiva. Non soltanto un ex dirigente della Juventus, uno degli artefici degli ultimi anni del progetto Next Gen, ma pure lui grande tifoso bianconero.

Sarà il destino dei ds del club partenopeo: ma se il patron del Napoli ha mal tollerato il fatto che Giuntoli gli avesse nascosto per tanti anni di essere juventino («se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima»), non potrà fare altrettanto con Manna visto che la sua passione - esternata anche con un tatuaggio sul braccio - era ben risaputa ancor prima che lo ingaggiasse al Napoli".