Tuttosport - La Juve non molla Milik, tra i calciatori proposti al Napoli c'è anche Perin: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di una Juventus disposta ad inserire nel suo parco contropartite per Milik anche un altro calciatore: "Il club di Aurelio De Laurentiis, in caso di mancato prolungamento, è pronto a cedere l’ex Ajax e non scarta a priori la Juventus. Ma con i campioni d’Italia intende parlare solo di soldi (non meno di 40 milioni). I bianconeri sono consapevoli delle difficoltà, però proveranno comunque a tentare il Napoli calando sul piatto dei giocatori. Da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa), ma occhio a Luca Pellegrini (Cagliari), Rolando Mandragora (la Juve lo può riscattare dall’Udinese) e anche a Mattia Perin (Genoa) nel caso in cui Rino Gattuso dovesse salutare Alex Meret".