Tuttosport - La Juve non molla Milik: pressing sul Napoli per uno scambio alla pari

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla Juventus: "Milik e Jimenez sono più giovani di Gonzalo Higuain e guadagnerebbero di meno. Il 34enne Dzeko, invece, ha un anno in più del Pipita e uno stipendio simile (7 milioni e mezzo). Il mercato, però, è fatto di tante variabili e se nelle prossime settimane i bianconeri non dovessero riuscire a trovare un accordo con il Napoli (si ragiona sullo scambio tra il polacco e Bernardeschi) o con il Wolverhampton, ecco che le quotazioni di Dzeko potrebbero anche decollare. Milik, Jimenez e Dzeko occupano i primi posti della “lista 9”, ma alla Continassa stanno valutando anche altri nomi per il post Higuain, tra cui Alexandre Lacazette (Arsenal) e Duvan Zapata, considerato però incedibile dall’Atalanta".