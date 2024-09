Tuttosport - La Juve deve ringraziare Di Gregorio. Il Napoli non difende mica come il Psv

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così il pareggio tra Juve e Napoli:

"E se agli azzurri sono mancate forza e lucidità nelle ripartenze, i bianconeri sono parsi ancora una volta troppo lenti in una costruzione dal basso che permette agli avversari di prendere le contromisure adatte. Perché no: il Napoli non difende come il Psv e la sfida tra due squadre solide (per la Juventus ancora zero gol subiti, ma stavolta deve ringraziare Di Gregorio; solo uno, su rigore, nelle ultime 4 gare per il Napoli i cui portieri ieri non sono mai stati impegnati), ma che hanno entrambe un grosso problema in attacco, si è inevitabilmente srotolata così, pugnacemente ma senza lustrini".