Tuttosport - La contromossa di Spalletti per non far perdere concentrazione alla squadra dopo la vittoria di Udine: il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Spalletti, nonostante la larga vittoria di Udine, abbia riportato il Napoli sulla terra alla ripresa della preparazione al Training Center di Castel Volturno dove la squadra si sta allenando per la trasferta di domani a Genova contro la Sampdoria.

"Il modo migliore per dimenticare il primo posto in Serie A conquistato lunedì sera è concentrarsi subito sulla prossima partita. Ecco perchè Spalletti, dopo il successo contro l'Udinese, ha riportato il Napoli con i piedi per terra, sul campo di allenamento e con la buona notizia che anche Demme, dopo Meret, ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo".