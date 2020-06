Tuttosport - L'Inter in piena emergenza per il Napoli: oltre a Godin, in dubbio altri due titolari in difesa

Ultimissime Napoli - Problemi di formazione per l'Inter in vista della gara contro il Napoli. Ecco cosa scrive Tuttosport: "Per Conte i dubbi più grandi, in vista della ripresa, si affastellano nel reparto difesa, dove alcuni giocatori hanno mostrato qualche difetto di condizione. Il più indietro di tutti è sicuramente Diego Godin. L’uruguaiano è peraltro anche il difensore che ha avuto un problema un po’ più serio rispetto agli altri e per questo pensare di vederlo in campo a Napoli sembra davvero difficile. Anche su Bastoni e De Vrij, però, aleggia un importante punto interrogativo. L’italiano, in realtà, è stato il primo a tornare ad allenarsi insieme ai compagni e ha praticamente svolto con loro tutto il lavoro dell’ultima settimana. De Vrij, invece, ci ha messo qualche giorno in più a recuperare, ma alla fine entrambi i centrali che sono considerati titolari fissi della difesa dell’Inter stanno lavorando in gruppo. Le decisioni del tecnico, dunque, arriveranno anche alla luce di quello che osserverà nei prossimi due giorni".