Tuttosport - Koulibaly rifiuta rinnovo con il Napoli: le cifre della proposta ADL

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport, Kalidou Koulibaly ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli. Il difensore non ha accettato la riduzione dell'ingaggio proposta da De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Più che una partita di calcio, è una sfida a scacchi quella tra Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis . Mossa e contromossa del presidente del Napoli, ma finora l’unica risposta ottenuta è un bel no: niente rinnovo al ribasso per il 30enne centrale difensivo, che non vuole ridursi l’ingaggio di 6 milioni spalmandolo su più anni e finendo così per guadagnarne 4 a stagione".