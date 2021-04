Tuttosport - Italiano e Juric monitorati da tempo dal Napoli, si guarda in casa Roma: Fonseca è molto gradito a De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - Un 2-1 che non mortifica il Napoli e che lo spinge a ripartire immediatamente nella caccia a una Champions da ritrovare, come racconta Tuttosport.

“Tutto è possibile da qui al 23 maggio, per Gattuso e i suoi uomini. Poi per il tecnico sarà il momento del congedo, visto che un riapprodo alla Champions non sarebbe decisivo per una permanenza. E il Napoli volterà pagina. Italiano e Juric sono profili monitorati da tempo e si guarda a che cosa accadrà in casa Roma, dove potrebbe approdare Sarri: Paulo Fonseca è un allenatore molto gradito a De Laurentiis”