Tuttosport - Inter senza sponsor sulle maglie contro il Napoli: scoppia la grana DigitalBits

Calcio Napoli - L'Inter rischia di giocare senza sponsor sulle maglie contro il Napoli. Come si legge su Tuttosport la società nerazzurra considera chiusa la partnership con il marchio DigitalBits:

"La palla passa a Steven Zhang , attualmente lontano dall’Italia, ma atteso a Milano nei prossimi giorni: dovrà decidere il presidente dell’Inter, infatti, se il 4 gennaio nel big match di San Siro contro il Napoli la squadra nerazzurra indosserà la maglia con il main sponsor sul petto o senza. Il caso DigitalBits è ormai conclamato. Anzi, per l’Inter il rapporto con la società californiana operante nel settore della tecnologia blockchain è da considerarsi chiuso. Nessuno ai piani alti della sede di Viale della Liberazione è convinto di recuperare i soldi che DigitalBits avrebbe dovuto versare per gli accordi presi.

Dopo aver pagato i 5 milioni come sponsor di manica per la stagione ’20-21 (più 100mila euro di bonus per gli ottavi di Champions), DigitalBits è diventata inadempiente, non rispettando l’intesa da circa 85 milioni di euro, bonus compresi, fino al 2025: prima non ha versato 1.6 milioni di bonus legati alla seconda posizione in campionato e alla vittoria in Coppa Italia, quindi neanche le prime due rate come sponsor di maglia per la stagione ’22-23, ovvero 16 milioni sui 24 per l’intera annata".