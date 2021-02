Tuttosport - Insigne e la maledizione quota 100: un gol all'Atalanta per la finale e il tabù

Napoli - Lorenzo Insigne questa sera cercherà di superare l'Atalanta per centrare un'altra finale di Coppa Italia ma anche con l'obiettivo di interrompere la maledizione dei 100 gol che dura ormai dalla partita contro la Fiorentina, quando nel 6-0 rifilato ai viola segnò una doppietta. Il capitano azzurro è fermo a 99 e ancora non è riuscito a fare cifra tonda nonostante le molte occasioni. Oltre al rigore sbagliato contro la Juve infatti, ci sono stati anche due pali colpiti contro Parma e Genoa che gli hanno strozzato in gola l'esultanza. Gattuso punta su di lui per difendere il titolo vinto l'anno scorso. A riportarlo è Tuttosport.