Tuttosport - Ingaggio triplicato a cifre imparagonabili per il Toro: i dettagli dell'accordo tra Manna e l'agente di Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli. L'incontro di ieri tra l'agente e Giovanni Manna è andato a buon fine. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il difensore guadagnerà praticamente tre volte in più rispetto a quanto percepisce adesso al Torino. Sono cifre imparagonabili per Cairo. Adesso il difensore parlerà anche con il suo presidente per fargli capire che non intende restare in granata e che l'occasione Napoli non intende farsela sfuggire.

Calciomercato Napoli: le cifre del contratto di Buongiorno

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport: