Tuttosport - Incognita Kim: Napoli in pressing sull'entourage di Ndicka che si svincolerà a parametro zero

Calciomercato Napoli - Come è noto da mesi sul contratto di Minjae vige una clausola rescissoria variabile per l'estero che scatta nei primi 15 giorni di luglio. Il Napoli sta provando a fare un nuovo accordo con il centrale della Sud Corea ma al momento non arrivano novità. Per questo motivo Giuntoli si starebbe già cautelando qualora qualche club pagasse la clausola per l'ex difensore del Fenerbahce. Secondo Tuttosport il primo obiettivo è Evan Ndicka.

Interesse Napoli per Ndicka

Per l’eventuale sostituto di Kim, si legge su Tuttosport, la squadra mercato di De Laurentiis sta pressando l’entourage di Evan Ndicka, 23enne difensore centrale mancino dell’Eintracht Francoforte che sarà avversaria degli azzurri agli ottavi di Champions League. Su Ndicka c'è l'interesse anche di altre squadre europee. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno.