Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Restano sempre ampie le distanze tra De Laurentiis e lo spogliatoio della sua squadra. No, quel tweet non è servito per compattare Gattuso ed i calciatori, il patto tra di loro era scattato a prescindere dagli endorsement indiretti del presidente. Più precisamente, il collante si è sviluppato nei giorni in cui il patron prese le distanze e lasciò che il Napoli venisse massacrato quotidianamente da opinione pubblica e media"