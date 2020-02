Tuttosport - Il quarto posto per il Napoli è possibile, l’obiettivo rimonta è già iniziato nella testa degli azzurri

Ultimissime Calcio Napoli - Gli indizi ci sono, così come le prove e le vittorie. Tre, contro Lazio, Juventus e Sampdoria. Il Napoli è tornato quello che doveva essere sin da inizio stagione e nonostante il colpevole ritardo proverà a sorprendere tutti centrando l’Europa, quella che conta. Ne parla così l’edizione odierna di Tuttosport:

“Con le due vittorie consecutive in campionato, il Napoli ha già accorciato su chi precede e con i 30 punti in classifica sta guardando a Roma e Atalanta a sole nove lunghezze. Quel quarto posto è diventato improvvisamente possibile e l’obiettivo rimonta è già iniziato nella testa degli azzurri che proveranno a diminuire il distacco nelle prossime sei giornate quando il Napoli si troverà di fronte squadre sulla carta abbordabili quali Lecce, Torino e Spal in casa, Cagliari, Brescia e Hellas Verona in trasferta. Poi, il 22 marzo lo scontro diretto, contro l’Atalanta a cui il Napoli proverà a strappare fino alla fine quel posto che vale la Champions League”