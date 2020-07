Tuttosport - Il Napoli è una macchina quasi perfetta e non si ferma nemmeno a Genova

Ultimissime Napoli - Il commento dell'edizione odierna di Tuttosport su Genoa-Napoli: "Il Napoli è una macchina quasi perfetta e - aspettando il Barcellona in Champions - non si ferma e vola al 5° posto solitario grazie ai gol di Mertens e Lozano. Il Genoa ci mette il cuore almeno nel 2° tempo, riuscendo anche a centrare il momentaneo 1-1, ma alla lunga si arrende alla superiorità tecnica e atletica degli azzurri. La classifica rossoblù ora è davvero preoccupante: il Grifone è in piena zona retrocessione".