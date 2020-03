Tuttosport - Il Napoli si iscrive all'asta per Tonali: è duello con quattro squadre

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, nella corsa a Tonali del Brescia ci sarebbe anche il Napoli: "Sandro Tonali compirà vent’anni il 18 maggio, ma è già pronto per una big. Oltre alla Juventus, sulla situazione del centrocampista si sono informate le milanesi, il Napoli, la Fiorentina, il Chelsea, il Psg. Occhio, però, agli ottimi rapporti che legano l’entourage del fanciullo ai dirigenti juventini. Capitolo Houssem Aouar: il fantasista franco-algerino del Lione, che in Champions ha semplicemente fatto impazzire i dirimpettai bianconeri, è ipervalutato dal presidente Jean-Michel Aulas. Secondo fonti francesi, 70 milioni di euro potrebbero non bastare per il 21enne svezzato nella cantera lionese".