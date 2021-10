Tuttosport - Il Napoli crede nella rimonta Europa League firmata dai calciatori che finora hanno collezionato un minutaggio minore

Napoli calcio - Spalletti crede nei suoi calciatori con minutaggio minore per battere il Legia Varsavia. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea quanto il Napoli faccia affidamento proprio sulle cosiddette seconde linee.

"Il Napoli crede nella rimonta firmata dai calciatori che finora hanno collezionato un minutaggio minore, a cominciare da questa sera contro il Legia Varsavia, capolista a punteggio pieno del girone C. Il rendimento della squadra polacca è un rebus: impeccabile in Europa League (due successi in due partite, sei punti in classifica, due gol fatti e nessuno subito), balbettante in campionato con tre sconfitte nelle ultime tre sfide e il quart’ultimo posto occupato in classifica".