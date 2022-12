Tuttosport - Idea Cragno per il Napoli se Sirigu deciderà di andare via a gennaio

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla possibilità che Sirigu possa lasciare il Napoli a gennaio:

"Più difficile la pista Salernitana perché i campani non cercano un titolare, bensì un “vice” che possa difendere la porta in attesa del recupero di Sepe , alle prese con un problema al polpaccio. Tra le mole voci, trova sempre più concretezza quella che riferisce di una proficua chiacchierata tra il ds granata De Sanctis e Sirigu nel ritiro turco del Napoli. Ecco se Sirigu dovesse trasferirsi a Salerno, per Cragno potrebbe aprirsi anche l’ipotesi Napoli. In Turchia, poi, il campani hanno portato avanti anche la trattativa per il trasferimento di Demme agli ordini di Nicola".