Tuttosport - Gattuso non fa sconti a nessuno: prelievo del sangue ad ogni calciatore dopo le gare per capire chi fa vita da atleta

Ultime notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport rivela un particolare interessante del nuovo metodo adottato da Gattuso: "Allenamenti più intensi, una maggiore cura della preparazione fisica e il ritorno alle esercitazioni tattiche per reparti, con un occhio più attento alla linea difensiva. Ecco alcune differenze tra la metodologia di Gennaro Gattuso e quella di Carlo Ancelotti, allenatore esonerato martedì dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. “Ringhio”, ieri al suo secondo giorno di lavoro a Castelvolturno svolto sotto gli occhi attenti del presidente Aurelio De Laurentiis, si è posto come primo obiettivo quello di migliorare la tenuta atletica della squadra. E non farà sconti a nessuno. Dopo le partite ci sarà il prelievo del sangue per ogni singolo giocatore e dai test comparati con quelli del lavoro settimanale, saprà chi dei suoi fa vita da atleta"