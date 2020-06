Tuttosport - Fino a marzo era il Milan in pole per Milik poi è arrivato il sorpasso della Juve: la situazione

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Milan sembrava piazzato molto bene a marzo. Ma poi le vicissitudini societarie hanno di fatto lasciato campo aperto alla Juventus, che in questo momento è decisamente in vantaggio. A livello di appeal, di prestigio, del fatto di poter continuare a giocare in Champions League: tutto ovviamente fa pendere l’ago della bilancia a favore del club bianconero. E il Milan ha capito che in questo momento non può fare altro che aspettare le mosse altrui. O, al massimo, inseguire una terza via. Che, al momento, potrebbe portare a Myron Boadu, giovanissimo (classe 2001) attaccante dell’Az Alkmaar, gestito da Mino Raiola".