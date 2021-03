Tuttosport - Fabian ha chiesto 4 milioni più bonus per rinnovare: la controproposta del Napoli, è scontro tra le parti

Calciomercato Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli e Fabian Ruiz sono lontani per quanto riguarda il rinnovo: "Ha il contratto con scadenza 2023. I rappresentanti della sua agenzia, la You First Sports, hanno avuto già alcuni incontri-scontri con la dirigenza partenopea. Scontri, perchè le posizioni non coincidono. Il Napoli ha proposto il rinnovo, sì, ma non alle cifre immaginate da Fabian Ruiz che oggi percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione: proposti 3 milioni a stagione, compresi i bonus. Insomma, poco di più, mentre lo spagnolo è orientato a percepire un ingaggio da 4 milioni più bonus. Risposta del Napoli? Prendere o lasciare. Dove per “lasciare” significa portare un’offerta da 50 milioni di euro"