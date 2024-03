Tuttosport esalta il Torino: unito e forte come un pugno. Squadra tatticamente disposta in modo esemplare

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport esalta la prestazione del Torino al Maradona. Per i granata quello di Napoli è un punto prezioso sotto l'aspetto del morale più che della classifica secondo il quotidiano torinese:

"Orgoglioso, unito e forte come un pugno, determinato sempre, tatticamente disposto in modo esemplare, felice anche nelle sostituzioni decise dal duo profetico Paro-Juric (Sanabria segna un minuto dopo essere entrato), coraggioso e composto di cemento armato, con un Buongiorno monumentale su Osimhen e un Milinkovic-Savic fin imperioso nel suo corpo a corpo (però a… distanza) con Kvaratskhelia. E così il Torino porta a casa un punto comunque utile per la classifica, ma soprattutto prezioso, preziosissimo per il morale"