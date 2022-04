Tuttosport - Edo De Laurentiis non le ha mandate a dire alla squadra: il racconto della sfuriata al Castellani

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta la sfuriata di Edo De Laurentiis alla squadra nello spogliatoio dello stadio castellani di Empoli dopo la sconfitta subita in rimonta.

"E, in questo contesto, emergono retroscena che testimoniano - qualora ce ne fosse ancora bisogno - come il fuoco covasse sotto le ceneri non certo solo dall’altro ieri. Per esempio, a fine gara, nello spogliatoio azzurro, è entrato furibondo il vice-presidente Edo De Laurentiis che non le ha mandate a dire. In un angolo, con la testa fra le mani, c’era il portiere Alex Meret il quale, distrutto, ancora pensava alla papera che aveva scatenato il ribaltone in campo. Inoltre focolai di incomprensioni tra gli stessi giocatori che si sono accusati l’un l’altro degli errori in campo trasformando lo spogliatoio in una polveriera ora di complessa gestione"